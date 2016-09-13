Олланд обсудит в Румынии будущее ЕС после Brexit

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БУХАРЕСТ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Президент Франции Франсуа Олланд посетит во вторник с государственным визитом Румынию по приглашению своего коллеги Клауса Йоханниса. Как сообщил пресс-секретарь румынского президента, лидеры двух стран обсудят вопросы, связанные с реконструкцией европейского проекта после Brexit и подготовкой к саммиту ЕС в Братиславе 16 сентября. Кроме того, они рассмотрят проблемы внутренней безопасности сообщества и функционирования шенгенского пространства, взаимодействие в борьбе с терроризмом, партнерство в рамках НАТО, ситуацию на восточных и южных границах Евросоюза.
Президенты посетят научно-исследовательский центр при Национальном институте ядерной физики и инженерии "Хория Хулубей" в Мэгуреле на юго-западе Бухареста. Там реализуется европейский проект Extreme Light Infrastructure (ELI) по созданию самого мощного в мире лазера (2 на 10 петаватт), в котором участвует французская компания Thales. В присутствии Йоханниса и Олланда будут подписаны документы о сотрудничестве в области образования между профильными министерствами двух стран и в области охраны окружающей среды между администрацией резервации биосферы дельты Дуная и смешанным профсоюзом администрации природного регионального парка Камарг.
Главы государств примут участие в экономическом форуме "Будущие франко-румынские партнерства". Олланда будут сопровождать около 30 предпринимателей.
Франция - четвертый торговый партнер Румынии и пятый иностранный инвестор в стране. Двусторонние торговые обмены увеличивались в последние 11 лет, несмотря на экономический кризис, и достигли в 2015 году €7,23 млрд. В Румынии насчитывается свыше 8,4 тысячи компаний с французским капиталом и общими инвестициями в €2,4 млрд. Только автозавод Dacia, который является филиалом французского Renault, приносит около 3% ВВП Румынии.
Кроме того, стороны подтвердят проведение ряда совместных культурных мероприятий в 2018 году, когда будет отмечаться 100-летие создания современной Румынии - страны с давней франкофонной традицией. Около 15% румын говорят на языке Мольера, который широко преподается в местных школах, отмечает агентство AFP. Во второй половине дня Олланд и премьер-министр Румынии Дачиан Чолош совершат поездку в Брашов, где откроют предприятие Airbus Helicopters. С 2018 года в этом городе планируется производить военно-транспортные вертолеты H215 из серии Super Puma.
Последний визит французского президента в Румынию состоялся четверть века назад. Его совершил в 1991 году Франсуа Миттеран.