Пентагон настаивает, что уничтожил в Сирии одного из главарей ИГ

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США продолжают утверждать, что одного из главарей и "официального представителя по работе со СМИ" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Аднани уничтожили в Сирии американские, а не российские, вооруженные силы (ВС).

Как сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, аль-Аднани погиб в результате "точечного удара США". "(Американское) Министерство обороны подтвердило, что точечный удар США, нанесенный 30 августа по одному из предводителей ИГИЛ (прежнее название ИГ) Абу Мухаммеду аль- Аднани, был успешным", - говорится в письменном заявлении Кука, переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне. Согласно изложенной Куком информации, данная операция была проведена "близ (города) Эль-Баб", который расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Алеппо.

В результате ликвидирован "главный пропагандист, вербовщик и организатор внешних террористических операций" ИГ, указал представитель Пентагона. По его словам, уничтожение аль-Аднани является частью "серии успешных ударов по главарям ИГИЛ, включая тех, кто нес ответственность за финансы и военное планирование". "Мы продолжим наносить удары по главарям ИГИЛ, неустанно преследовать тех ее (группировки) представителей, которые плетут заговоры проведения внешних операций", предпринимать попытки уничтожить центры группировки в Ракке и Мосуле, а также устранить ее "метастазы в мире", пообещал Кук.

Нет информации?

В конце августа он сказал, что США не располагают сведениями, которые бы подтверждали заявление России об уничтожении ее ВС аль-Аднани. "У нас нет информации, подкрепляющей утверждение России, что она тоже нанесла удар против аль-Аднани", - сообщил официальный представитель военного ведомства США. При этом он повторил распространенную Пентагоном версию, в соответствии с которой заслуга уничтожения аль-Аднани в окрестностях сирийского города Эль-Баб якобы принадлежит ВС США. "Мы уже подтвердили всем вам, что мы нанесли точечный удар, направленный на аль-Аднани, близ Эль-Баба в Сирии", - информировал Кук.

Он также обвинил Россию, не приводя никаких доказательств, в том, что она "в основном концентрируется в своей военной кампании (в Сирии) на поддержке режима (президента Башара) Асада" и "не прилагает больших усилий, если вообще их прилагает, к уничтожению "верхушки" ИГ. Кроме того, США не видят, чтобы ВС России "на регулярной основе" применяли в Сирии высокоточные вооружения, утверждал Кук.

"Если такая ситуация меняется, то это хорошо. Но, повторюсь, мы на данном этапе не обладаем информацией, подкрепляющей утверждение, что они (россияне) также нанесли удар такого рода (то есть по аль-Аднани)", - подытожил сотрудник Пентагона.

Отчет Минобороны России

Между тем, как ранее сообщила пресс-служба Министерства обороны России, аль-Аднани был ликвидирован в сирийской провинции Алеппо 30 августа в результате удара российского бомбардировщика Су-34.

"30 августа 2016 года в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ численностью до 40 человек. Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммед Аль- Аднани, более известный как "официальный представитель по работе со СМИ" международной террористической группировки ИГ, - говорилось в заявлении военного ведомства России.

В нем отмечалось, что "Абу Мухаммед Аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ" после ее "главаря Абу Бакра аль-Багдади и был известен своими призывами к проведению терактов в странах западной Европы и США".

Вашингтон именовал аль-Аднани "главным архитектором зарубежных операций" ИГ, который занимался координацией передвижений боевиков, а также вербовкой новобранцев. В недавнем прошлом власти США назначали награду в размере $5 млн за голову этого террориста.