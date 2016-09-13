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Подозреваемым в подготовке теракта во Франции предъявлены обвинения

Международная панорама
13 сентября, 2:01 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Три женщины и молодой человек, задержанные у Собора Парижской Богоматери, взяты под стражу
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ПАРИЖ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Обвинения предъявлены трем женщинам и молодому человеку, задержанным во Франции после обнаружения у Собора Парижской Богоматери заминированного автомобиля. Об этом сообщила во вторник парижская прокуратура.

Две женщины - 23-летняя Сара Эрвуэ и 19-летняя Инес Мадани - обвиняются в создании террористической группировки и в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 39-летней Амель Сакау было предъявлено обвинение в причастности к подготовке покушения на жизнь представителя властей. Задержанному молодому человеку, 22-летнему Мохамеду Ламину Аберузу, являющемуся сожителем Сары Эрвуэ, предъявлено обвинении в том, что он не проинформировал власти о ставшей ему известной подготовке теракта. Все обвиняемые взяты под стражу.

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Группа террористок была задержана в четверг в одном из пригородов Парижа в результате полицейской спецоперации. Женщины, две из которых известны полиции как радикальные исламистки, намеревавшиеся попасть к боевикам в Сирию, готовились совершить теракт в непосредственной близости от собора Парижской Богоматери.

На улице в нескольких десятках метров от собора утром 4 сентября была обнаружена брошенная машина, загруженная баллонами с газом и канистрами с горючим. Как утверждают источники во французских СМИ, эта же группа готовила теракты в других районах Парижа - в частности, у Лионского вокзала и у основания Эйфелевой башни. По данным агентства AFP, они собирались также таранить в Париже и Парижском районе заминированными автомобилями здания государственных учреждений, полицейские участки и комиссариаты.

Как сообщил после их задержания прокурор Парижа Франсуа Моленс, в своих действиях подозреваемые руководствовались указаниями, которые поступали из Сирии от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Переход к действиям женщин, которые дистанционно управлялись лицами, находящимися в рядах моджахедов ИГ в Сирии, показывает, что эта террористическая организация намерена использовать также и женщин в качестве своих боевиков", - заявил он.

В момент задержания самая младшая из экстремисток, Инес Мадани, напала с ножом на сотрудника спецподразделения, нанеся ему удар в плечо. Затем она попыталась скрыться, однако полицейские ранили ее выстрелами в ноги.

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