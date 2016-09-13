Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: США должны сотрудничать с РФ, но не в ущерб своим интересам

Международная панорама
13 сентября, 1:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В качестве примера продуктивного сотрудничества Вашингтона и Москвы кандидат в вице-президенты назвал достижение соглашения о прекращении огня в Сирии
Материал из 1 страницы
Майкл Пенс

Майкл Пенс

© AP Photo/Molly Riley

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс считает, что его страна должна сотрудничать с Россией, однако лишь в том случае, если такое партнерство отвечает американским интересам. Об этом политик, претендующий на второй по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов, заявил в понедельник в интервью телекомпании CNN.

Смотрите также
Пенс: Путин без сомнения более сильный лидер, чем Обама

Ведущий попросил Пенса прояснить его собственные взгляды на отношения с Россией, а также позицию на этот счет его напарника по борьбе за Белый дом Дональда Трампа, который положительно отзывался о российском лидере. "То, что говорит Дональд Трамп, не означает, что мы закрываем глаза на реалии, окружающие Владимира Путина, однако он является президентом этой страны (России - прим. ТАСС), и мы будем взаимодействовать с ним таким образом, чтобы продвигать интересы США", - сказал Пенс, занимающий должность губернатора штата Индиана.

В качестве примера продуктивного сотрудничества Вашингтона и Москвы он назвал достижение соглашения о прекращении огня в Сирии. При этом губернатор утверждал, что "Америка сильнее, чем Россия".

По словам кандидата, когда он или Трамп говорили о том, что президент РФ является более сильным лидером на международной арене, чем глава нынешней администрации США, это "было не объявлением о поддержке Путина, а обвинительным приговором" Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон за их "слабое лидерство в мире".

СПЕЦПРОЕКТ
Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США
О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

Пенс также повторил слова Трампа, который неоднократно заявлял, как "было бы хорошо поладить с Россией", чтобы общими усилиями уничтожить экстремистскую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "сделать обе наши страны более безопасными".

Ранее губернатор выразил убежденность, что Путин является более сильным лидером, чем Обама. "Думаю, бесспорно, что Владимир Путин в своей стране более сильный лидер, чем Барак Обама в своей", - сказал он в четверг в интервью Си-эн-эн. "Эта ситуация изменится, когда Дональд Трамп станет президентом", - утверждал тогда Пенс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены
2
СМИ: Иран угрожал сбить два самолета-разведчика США, совершавших полет у его границ
3
Билл Клинтон: у Хиллари уже были проблемы со здоровьем, подобные нынешним
4
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
5
Госдеп: парламентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями
6
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
7
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
Темы дня
Реклама