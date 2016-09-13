Пенс: США должны сотрудничать с РФ, но не в ущерб своим интересам

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс считает, что его страна должна сотрудничать с Россией, однако лишь в том случае, если такое партнерство отвечает американским интересам. Об этом политик, претендующий на второй по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов, заявил в понедельник в интервью телекомпании CNN.

Ведущий попросил Пенса прояснить его собственные взгляды на отношения с Россией, а также позицию на этот счет его напарника по борьбе за Белый дом Дональда Трампа, который положительно отзывался о российском лидере. "То, что говорит Дональд Трамп, не означает, что мы закрываем глаза на реалии, окружающие Владимира Путина, однако он является президентом этой страны (России - прим. ТАСС), и мы будем взаимодействовать с ним таким образом, чтобы продвигать интересы США", - сказал Пенс, занимающий должность губернатора штата Индиана.

В качестве примера продуктивного сотрудничества Вашингтона и Москвы он назвал достижение соглашения о прекращении огня в Сирии. При этом губернатор утверждал, что "Америка сильнее, чем Россия".

По словам кандидата, когда он или Трамп говорили о том, что президент РФ является более сильным лидером на международной арене, чем глава нынешней администрации США, это "было не объявлением о поддержке Путина, а обвинительным приговором" Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон за их "слабое лидерство в мире".

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Пенс также повторил слова Трампа, который неоднократно заявлял, как "было бы хорошо поладить с Россией", чтобы общими усилиями уничтожить экстремистскую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "сделать обе наши страны более безопасными".

Ранее губернатор выразил убежденность, что Путин является более сильным лидером, чем Обама. "Думаю, бесспорно, что Владимир Путин в своей стране более сильный лидер, чем Барак Обама в своей", - сказал он в четверг в интервью Си-эн-эн. "Эта ситуация изменится, когда Дональд Трамп станет президентом", - утверждал тогда Пенс.