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США и Куба обсудили долгосрочное экономическое сотрудничество

Международная панорама
13 сентября, 2:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Представители двух стран "обсудили торговлю и инвестиции, тему труда и занятости, использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективность, развитие малого бизнеса" и другие темы
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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители США и Кубы в понедельник в Вашингтоне провели первый раунд экономического диалога для налаживания партнерских отношений между двумя государствами. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

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"Экономический диалог проводится с целью обсуждения долгосрочного двустороннего взаимодействия по целому ряду вопросов в рамках продолжающегося процесса нормализации отношений между двумя странами", - пояснили в Госдепе.

Американскую сторону представлял помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Чарльз Ривкин, а также старшие должностные лица Министерства торговли. Кубинскую делегацию возглавила заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Илеана Нуньес Мордоче, которая курирует вопросы коммерции.

Представители двух стран "обсудили торговлю и инвестиции, тему труда и занятости, использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективность, развитие малого бизнеса, защиту интеллектуальных прав, экономическую политику, регулирование и банковское дело, доступ к телекоммуникациям и интернету". Стороны договорились продолжить работу в этом формате.

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