СМИ: западные государства требуют освобождения захваченных нефтяных портов в Ливии

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания призвали ливийских военных освободить захваченные нефтяные порты страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальное совместное заявление стран.

"Мы призываем все вооруженные подразделения немедленно покинуть район нефтяных портов без предварительных условий", - говорится в обращении.

В понедельник телеканал Al Jazeera сообщил, что ливийская армия взяла под свой контроль все основные порты "нефтяного полумесяца" страны, расположенного вдоль средиземноморского побережья.