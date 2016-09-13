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СМИ: Иран угрожал сбить два самолета-разведчика США, совершавших полет у его границ

Международная панорама
13 сентября, 2:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Американские пилоты проигнорировали требование иранских военных сменить курс, так как "хотели испытать иранскую реакцию"
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Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon

Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon

© AP Photo/Sang Tan

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Иран угрожал Соединенным Штатам сбить два американских самолета-разведчика, осуществлявших в минувшие выходные дни полет вблизи его побережья. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

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Согласно его данным, инцидент произошел 10 сентября, когда патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon с экипажем в девять человек, а также еще один береговой патрульный EP-3 Aries, на борту которого находились около 24 человек, совершали разведывательный полет в небе над Ормузским проливом в примерно 13 морских милях (24 км) от побережья Ирана.

Как заявили телеканалу американские военные источники, оба воздушных судна не нарушали иранских границ, так как территориальные воды Ирана, согласно международному морскому праву, простираются на 12 морских миль (около 22 км) от берега.

Как отмечает телеканал, иранские военные вышли на связь с экипажами американских самолетов, потребовав от них сменить курс, угрожая в противном случае сбить их. Однако американцы проигнорировали предупреждения, продолжив полет в международном воздушном пространстве, сообщили источники.

По словам одного из них, самолеты продолжали лететь достаточно близки к границе с Ираном, так как "хотели испытать иранскую реакцию". "Каждый раз, когда вы угрожаете кого-то сбить, это не может считаться профессиональным поведением", - приводит Fox News слова источника, который добавил, что американские разведывательные самолеты не нарушали международных законов.

Ранее Fox News сообщал, что между ВМС США и Ирана в Персидском заливе с начала года произошли 30 инцидентов, при этом за первые шесть месяцев были зарегистрированы 19 таких происшествий.

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