СМИ: допрос Ассанжа по запросу прокуратуры Швеции пройдет 17 октября

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Генеральный прокурор Эквадора Гало Чирибога назначил дату допроса основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 17 октября. Как сообщило агентство Andes, соответствующий документ он направил в понедельник властям Швеции, которая добивается экстрадиции подозреваемого.

Допрос состоится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Его будет проводить прокурор южноамериканской страны Уилсон Тоаинга в присутствии двух представителей прокуратуры Швеции. Вопросы, которые будут заданы Ассанжу, подготовлены Министерством юстиции европейского государства.

Создатель WikiLeaks 19 июня 2012 года попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В Швеции Ассанжа обвиняют в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательству", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него выдвинула 36-летняя сотрудница одной из шведских благотворительных организаций, проходившая по делу как "Мисс А". 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности.