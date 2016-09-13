СМИ: Матвиенко, Дворкович и Шувалов могут посетить Японию в октябре-ноябре

Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в НовосибирскеПроисшествия 13 сентября, 5:47
Эксперт в США: КНДР может создать межконтинентальную ядерную ракету через 5-10 летМеждународная панорама 13 сентября, 5:35
Эксперт: в случае выхода Клинтон из гонки ее вполне может заменить БайденМеждународная панорама 13 сентября, 5:16
СМИ: Twitter снимет ряд ограничений на длину сообщений уже на будущей неделеЭкономика и бизнес 13 сентября, 5:14
Фернандес де Киршнер вызвана на допрос по делу о хищении госсредствМеждународная панорама 13 сентября, 4:31
СМИ: Матвиенко, Дворкович и Шувалов могут посетить Японию в октябре-ноябреМеждународная панорама 13 сентября, 4:04
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворийПроисшествия 13 сентября, 3:58
Все спасатели в зоне паводка в Приморье смогут принять участие в выборах в ГосдумуПолитика 13 сентября, 3:44
Глава РФПИ: российско-турецкий инвестфонд объемом $1 млрд может начать работу в 2017 г.Экономика и бизнес 13 сентября, 3:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, а также первый вице-премьер Игорь Шувалов могут в ближайшие два месяца совершить визиты в Японию. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.
По ее данным, визит председателя Совета Федерации ожидается в период с 31 октября по 3 ноября. Во время поездки запланирована встреча с ее японским коллегой - председателем Палаты советников (верхней палаты парламента) Тюити Датэ, а также со спикером Палаты представителей (нижней палаты парламента) Тадамори Осимой. Кроме того, не исключена протокольная встреча с премьер-министром Синдзо Абэ, отмечает издание.
Как пишет газета, визит Дворковича в Японию ожидается в начале октября. Поездка же Шувалова, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения, может пройти в начале ноября.
О возможном визите Матвиенко в Японию сообщил еще в феврале заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который находился в Токио вместе с координатором группы депутатов Госдумы по связям с японским парламентом Михаилом Слипенчуком.
Поездки российских официальных лиц в Японию будут предшествовать запланированному на декабрь визиту в эту страну президента РФ Владимира Путина, договоренность о котором была достигнута по итогам встречи на высшем уровне 2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Как заявил Абэ, визит Путина в Японию состоится в конце текущего года, а их встреча пройдет 15 декабря в городе Нагато в префектуре Ямагути. Еще одна встреча лидеров двух стран может пройти, по словам японского премьера, в ноябре на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.
Поездка Абэ во Владивосток стала уже вторым визитом в Россию за этот год. 6 мая он встретился с Путиным в Сочи, где японская сторона предложила план развития экономического сотрудничества из восьми пунктов. Этот план подробно обсуждался во Владивостоке, а для закрепления достигнутых договоренностей уже 7 сентября в Токио приехал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.