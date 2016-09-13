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СМИ: Матвиенко, Дворкович и Шувалов могут посетить Японию в октябре-ноябре

Международная панорама
13 сентября, 4:04 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Поездки российских официальных лиц в Японию будут предшествовать запланированному на декабрь визиту в эту страну президента РФ Владимира Путина
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© Фото ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, а также первый вице-премьер Игорь Шувалов могут в ближайшие два месяца совершить визиты в Японию. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei.

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По ее данным, визит председателя Совета Федерации ожидается в период с 31 октября по 3 ноября. Во время поездки запланирована встреча с ее японским коллегой - председателем Палаты советников (верхней палаты парламента) Тюити Датэ, а также со спикером Палаты представителей (нижней палаты парламента) Тадамори Осимой. Кроме того, не исключена протокольная встреча с премьер-министром Синдзо Абэ, отмечает издание.

Как пишет газета, визит Дворковича в Японию ожидается в начале октября. Поездка же Шувалова, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения, может пройти в начале ноября.

О возможном визите Матвиенко в Японию сообщил еще в феврале заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который находился в Токио вместе с координатором группы депутатов Госдумы по связям с японским парламентом Михаилом Слипенчуком.

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Поездки российских официальных лиц в Японию будут предшествовать запланированному на декабрь визиту в эту страну президента РФ Владимира Путина, договоренность о котором была достигнута по итогам встречи на высшем уровне 2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Как заявил Абэ, визит Путина в Японию состоится в конце текущего года, а их встреча пройдет 15 декабря в городе Нагато в префектуре Ямагути. Еще одна встреча лидеров двух стран может пройти, по словам японского премьера, в ноябре на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.

Поездка Абэ во Владивосток стала уже вторым визитом в Россию за этот год. 6 мая он встретился с Путиным в Сочи, где японская сторона предложила план развития экономического сотрудничества из восьми пунктов. Этот план подробно обсуждался во Владивостоке, а для закрепления достигнутых договоренностей уже 7 сентября в Токио приехал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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Страны
Япония Россия
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Шувалов, Игорь Иванович Матвиенко, Валентина Ивановна Дворкович, Аркадий Владимирович
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