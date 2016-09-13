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В популярном туристическом штате Малайзии усилены меры безопасности

Международная панорама
13 сентября, 5:03 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Глава правоохранительных органов штата Пинанг призвал население и туристов "незамедлительно сообщать о всех подозрительных случаях"
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СИНГАПУР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция популярного туристического в Малайзии штата Пинанг усилила меры безопасности в связи с поступившими угрозами совершения терактов со стороны группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила во вторник газета Straits Times.

Абдул Гафар Раджаб - глава правоохранительных органов этого штата, расположенного на побережье Малаккского пролива, сообщил о дополнительных нарядах полиции, а также "ужесточении контроля за наиболее популярными среди туристов местами". По его словам, "все службы безопасности переведены на усиленный режим до тех пор, пока угроза со стороны ИГ не будет снята".

Он также призвал население и находящихся в штате туристов "незамедлительно сообщать о всех подозрительных случаях".

Полиция Малайзии в конце прошлого месяца арестовала троих подозреваемых в подготовке теракта в День независимости (30 августа). В июне в одном из баров Куала- Лумпура прогремел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек. Правоохранительные органы тогда заявили, что это был первый теракт сторонников ИГ в Малайзии.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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