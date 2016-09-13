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Эксперт в США: КНДР может создать межконтинентальную ядерную ракету через 5-10 лет

Международная панорама
13 сентября, 5:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Эксперт пришел к выводу, что КНДР уже удалось изготовить ядерные боезаряды,"которые могут быть установлены на ракеты малой и средней дальности
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©  AP Photo/Ahn Young-joon

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. КНДР способна создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), оснащенную ядерной боеголовкой и способную достичь территории США, в течение 5-10 лет. Такой прогноз содержится в новом информационном бюллетене, который распространил в понедельник Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса в Вашингтоне.

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Автором этого отчета стал бывший директор ядерной лаборатории в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) Зигфрид Хекер, который неоднократно посещал Северную Корею и бывал на ее атомных объектах.

На его взгляд, в связи с проведенными Пхеньяном в текущем году двумя подземными ядерными испытаниями следует исходить из того, что КНДР уже удалось изготовить ядерные боезаряды, "которые могут быть установлены на какие-то из ее ракет малой и, возможно, средней дальности". Между тем, произвести "МБР с ядерной боеголовкой, способной достичь Соединенных Штатов", Северная Корея будет способна, "возможно, в течение 5-10 лет", полагает авторитетный американский специалист.

С его точки зрения, этого, "вероятно, можно добиться, если программа" Пхеньяна, нацеленная на дальнейшую разработку ракет и миниатюризацию ядерных боезарядов, "не скована ограничениями". В любом случае уже сейчас Северная Корея располагает как минимум таким ядерным арсеналом, который является "эффективным инструментом сдерживания потенциального вмешательства извне", считает Хекер.

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По его оценке, мощность ядерного устройства, взорванного КНДР 9 сентября, составляла "примерно от 15 до 20 килотонн". "Политический сигнал", который таким образом посылал Пхеньян, совершенно однозначен и заключается в том, что "Северная Корея продолжит расширять свой ядерный арсенал, пока Вашингтон движется нынешним курсом", полагает Хекер. При этом он фактически подвергает критике политику администрации США во главе с президентом Бараком Обамой в отношении КНДР, характеризуя ее как причину "смерти дипломатии и кончины шестисторонних переговоров", которые были призваны увенчаться денуклеаризацией Корейского полуострова. Все это "открыло дверь для неустанного расширения ядерной оружейной программы Севера", отмечает эксперт.

В связи с этим Хекер подчеркивает, что попытки Вашингтона "добиться подчинения КНДР за счет санкций", а также его ожидание "использования Китаем рычагов влияния не сработают". "Чего не хватает, так это дипломатии", то есть активных контактов Вашингтона с Пхеньяном, убежден бывший глава Лос-Аламосской национальной лаборатории.

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