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Запустивший импичмент Руссефф экс-спикер парламента Бразилии лишен депутатского мандата

Международная панорама
13 сентября, 6:14 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Дилма Руссефф утверждает, что Эдуарду Кунья пытался отомстить экс-президенту страны, не поддержавшей его в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование
Материал из 1 страницы
Эдуарду Кунья

Эдуарду Кунья

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший председатель нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунья, запустивший процесс импичмента экс-президента страны Дилмы Руссефф, в понедельник был окончательно лишен депутатского мандата из-за подозрений в коррупции и сокрытии информации о банковских счетах за границей. Соответствующее решение было принято на специальном заседании законодательного органа 450 голосами против 10.

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Бывшему спикеру также запрещено занимать государственные должности в течение ближайших восьми лет. Некоторые депутаты встретили результаты голосования криками "Долой Кунью!". Сам политик назвал себя жертвой, а решение коллег по парламенту "политическим".

В декабре прошлого года Кунья, занимавший в то время пост спикера нижней палаты, принял к рассмотрению запрос представителей оппозиции, обвинявших Руссефф в финансовых нарушениях при распределении бюджетных средств. Инициированный им процесс привел к смене власти в Бразилии. Впоследствии Кунья назвал это решение своим главным достижением на высоком посту. В свою очередь экс-президент республики и ее сторонники утверждают, что бывший спикер руководствовался исключительно мотивами мести: Руссефф и правящая в тот момент Партия трудящихся отказались поддержать Кунью в парламентском совете по этике, где против него было начато антикоррупционное расследование.

В начале марта Кунье были официально предъявлены обвинения в получении взяток в рамках дела о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras. По данным следствия, он получил $5 млн за помощь в заключении контракта на закупку буровых судов энергетическим гигантом. Кроме того, прокуратура Швейцарии обнаружила банковские счета, которые, предположительно, принадлежат политику, отрицавшему их существование. Сам экс-спикер настаивает на своей невиновности и утверждает, что стал жертвой преследования по политическим мотивам.

5 мая Федеральный верховный суд Бразилии принял решение о временном отстранении Куньи от должности председателя нижней палаты парламента и приостановке действия его депутатского мандата. Вердикт стал ответом на запрос генеральной прокуратуры страны. Ее представители утверждали, что Кунья может воспользоваться положением для препятствования антикоррупционному расследованию. 7 июля подозреваемый окончательно ушел в отставку с поста спикера, однако сохранил за собой депутатский мандат.

31 августа бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента. В последние дни в нескольких городах страны прошли протесты против смены власти, которые не раз перерастали в беспорядки.

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