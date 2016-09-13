Вашингтон и его партнеры готовят новые санкции в отношении КНДР

СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США тесно работают с другими странами с целью выработки и введения новых санкций в отношении КНДР. Об этом заявил в Сеуле специальный представитель США по КНДР Сон Ким. Он прибыл в Республику Корея в понедельник для консультаций со своим южнокорейским коллегой Ким Хон Гюном по проблеме последнего ядерного испытания, проведенного Пхеньяном.

"Северная Корея должна осознать, что ее провокации будут иметь очень серьезные последствия", - сказал он. Дипломат также подтвердил "абсолютную приверженность США обязанностям по защите союзников", особенно в виду роста напряженности на Корейском полуострове.

Перед визитом в Южную Корею Сон Ким побывал в Токио, где провел встречу со своим японским коллегой Кэндзи Канасуги. Стороны договорились о жестких совместных шагах в отношении КНДР.

Сон Ким недавно был назначен послом США на Филиппинах, и это его последний визит в Южную Корею в качестве главы американской делегации на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.