Президент РК: Сеул уничтожит режим КНДР в случае запуска им ракеты с ядерной боеголовкой

Туристический маршрут из Красноярска в Финляндию по Енисею и Арктике запустят в 2017 годуОбщество 13 сентября, 7:43
Федотенков: учение "Морское взаимодействие-2016" проводится в знаковый для ВМФ годАрмия и ОПК 13 сентября, 7:18
Патрушев: партнерство РФ и КНР важно для поддержания справедливого миропорядкаПолитика 13 сентября, 6:56
На въезде в Алеппо развернут передвижной пункт наблюдения российского Центра по примирениюАрмия и ОПК 13 сентября, 6:54
В Московском регионе ожидается до 16 градусов тепла, местами кратковременный дождьМосква 13 сентября, 6:25
Пожар на складе с велосипедами в Москве ликвидированПроисшествия 13 сентября, 6:16
Запустивший импичмент Руссефф экс-спикер парламента Бразилии лишен депутатского мандатаМеждународная панорама 13 сентября, 6:14
Самолет МЧС доставил в Приморье 30 тонн гуманитарной помощи из ИркутскаПроисшествия 13 сентября, 6:05
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в НовосибирскеПроисшествия 13 сентября, 5:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея (РК) будет наращивать готовность к ядерным провокациям со стороны КНДР. Об этом заявила президент страны Пак Кын Хе в ходе заседания кабинета министров.
"Сеул предпримет более эффективные действия в отношении Северной Кореи", - сказала южнокорейский лидер. Она также заметила, что РК "положит конец северокорейскому режиму", если тот осуществит запуск ракеты с ядерной боеголовкой.
Пак Кын Хе в этой связи вновь подчеркнула необходимость развертывания в стране американского комплекса ПРО THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты на конечном участке полета. "Отказ от нее сделает Южную Корею более уязвимой для северокорейского оружия массового уничтожения", - отметила президент.
РК и США 8 июля объявили о решении разместить в следующем году батарею THAAD на юге Корейского полуострова. Предлогом для этого называется противодействие ракетно- ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.
КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года. Согласно сообщениям северокорейских СМИ, нынешний тест подтвердил, что "стандартизированная ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах стратегических войск КНДР".