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Президент РК: Сеул уничтожит режим КНДР в случае запуска им ракеты с ядерной боеголовкой

Международная панорама
13 сентября, 6:49 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Пак Кын Хе в этой связи вновь подчеркнула необходимость развертывания в стране американского комплекса ПРО THAAD
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СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея (РК) будет наращивать готовность к ядерным провокациям со стороны КНДР. Об этом заявила президент страны Пак Кын Хе в ходе заседания кабинета министров.

"Сеул предпримет более эффективные действия в отношении Северной Кореи", - сказала южнокорейский лидер. Она также заметила, что РК "положит конец северокорейскому режиму", если тот осуществит запуск ракеты с ядерной боеголовкой.

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Пак Кын Хе в этой связи вновь подчеркнула необходимость развертывания в стране американского комплекса ПРО THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты на конечном участке полета. "Отказ от нее сделает Южную Корею более уязвимой для северокорейского оружия массового уничтожения", - отметила президент.

РК и США 8 июля объявили о решении разместить в следующем году батарею THAAD на юге Корейского полуострова. Предлогом для этого называется противодействие ракетно- ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года. Согласно сообщениям северокорейских СМИ, нынешний тест подтвердил, что "стандартизированная ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах стратегических войск КНДР".

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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