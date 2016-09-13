СМИ: бросивший самодельную бомбу в аэропорту Шанхая человек арестован

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайские власти арестовали мужчину, который бросил самодельное взрывное устройство в аэропорту Шанхая в июне. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

"Народная прокуратура шанхайского района Пудун выдала ордер на арест 29-летнего мужчины по имени Чжоу Синбай, который, как утверждается, три месяца назад бросил самодельное взрывное устройство, помещенное в пивную бутылку, в стойку регистрации во втором терминале шанхайского международного аэропорта "Пудун", - указывает агентство.

По его сведениям, арестованный в 2014 году пристрастился к азартным онлайн-играм, из-за чего влез в огромные долги. Перед атакой мужчина написал в программе обмена сообщениями (WeChat), что задолжал деньги многим людям и намеревается сделать что-то "очень безумное", что будет стоить ему жизни.

Отмечается, что при обыске полиция обнаружила в доме арестованного взрывчатые вещества, используемые для производства фейерверков.

12 июня пресс-служба администрации Шанхая сообщила, что некий мужчина вынул из рюкзака самодельное взрывное устройство, изготовленное из пивной бутылки, и бросил поблизости от стойки регистрации в шанхайском аэропорту "Пудун". После взрыва мужчина достал из рюкзака нож и ударил себя в заднюю часть шеи. Всего в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе гражданин Филиппин.