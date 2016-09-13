Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: бросивший самодельную бомбу в аэропорту Шанхая человек арестован

Международная панорама
13 сентября, 7:57 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, сентября. /ТАСС
При обыске полиция обнаружила в доме арестованного взрывчатые вещества, используемые для производства фейерверков
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайские власти арестовали мужчину, который бросил самодельное взрывное устройство в аэропорту Шанхая в июне. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

Смотрите также
Власти: в аэропорту Шанхая взорвалась самодельная бомба из пивной бутылки

"Народная прокуратура шанхайского района Пудун выдала ордер на арест 29-летнего мужчины по имени Чжоу Синбай, который, как утверждается, три месяца назад бросил самодельное взрывное устройство, помещенное в пивную бутылку, в стойку регистрации во втором терминале шанхайского международного аэропорта "Пудун", - указывает агентство.

По его сведениям, арестованный в 2014 году пристрастился к азартным онлайн-играм, из-за чего влез в огромные долги. Перед атакой мужчина написал в программе обмена сообщениями (WeChat), что задолжал деньги многим людям и намеревается сделать что-то "очень безумное", что будет стоить ему жизни.

Отмечается, что при обыске полиция обнаружила в доме арестованного взрывчатые вещества, используемые для производства фейерверков.

12 июня пресс-служба администрации Шанхая сообщила, что некий мужчина вынул из рюкзака самодельное взрывное устройство, изготовленное из пивной бутылки, и бросил поблизости от стойки регистрации в шанхайском аэропорту "Пудун". После взрыва мужчина достал из рюкзака нож и ударил себя в заднюю часть шеи. Всего в результате взрыва пострадали пять человек, в том числе гражданин Филиппин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
3
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
4
В Аргентине обнаружен метеорит весом более 30 тонн
5
Ольга Васильева: мы будем идти по пути ЕГЭ, однако предела совершенству быть не может
6
Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены
7
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
Темы дня
Реклама