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СМИ: зампредседателя ЦК ТПК заверяет, что ядерное испытание было направлено против США

Международная панорама
13 сентября, 8:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Во время встречи с японским депутатом экс-глава МИД КНДР также заверил, что Пхеньян придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой
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ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), бывший глава МИД КНДР Ли Су Ён заверил японского депутата Антонио Иноки, посетившего республику, в том, что проведенное Пхеньяном пятое ядерное испытание было направлено против США, а не Японии. Об этом сообщило во вторник агентство Киодо.

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По словам Иноки, Ли Су Ён заявил во время встречи с ним: "Это не направлено против Японии. Развитие ядерной (программы) направлено против США". Журналисты Киодо пообщались с японским депутатом в аэропорту Пекина, куда тот прилетел из Пхеньяна.

Согласно данным агентства, встреча Иноки и Ли Су Ёна продолжалась около полутора часов. Северокорейская сторона также заверила, что придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой.

Иноки в прошлом известный борец. Он является частым гостем в КНДР, каждый год посещая страну по несколько раз. После поездки в КНДР он выразил мнение, что "окно (диалога) должно оставаться открытым при любых обстоятельствах".

КНДР 9 сентября осуществила подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. Пхеньян ранее провел четыре испытания подобного рода: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года. Согласно сообщениям северокорейских СМИ, нынешний тест подтвердил, что "стандартизированная ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах стратегических войск КНДР".

Япония сразу же заявила, что готова ввести дополнительный пакет односторонних санкций в ответ на действия Пхеньяна и будет добиваться новых ограничительных мер в отношении КНДР, в том числе со стороны Совета Безопасности ООН, который в тот же день провел экстренную встречу. По итогам закрытого совещания его члены объявили, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание.

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