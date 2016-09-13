СМИ: восемь человек пострадали в результате взрыва на юге Пакистана

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ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник в городе Ширкапур на юге Пакистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой собравшихся на молитву горожан. Другие подробности пока не приводятся.