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МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС

Международная панорама
13 сентября, 8:42 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По словам главы ведомства Ассельборна, тот, кто, как Венгрия, строит заборы, чтобы сдержать беженцев, или ставит под угрозу свободу прессы и независимость органов юстиции, должен быть исключен из ЕС
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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн

© EPA/Leonardo Muñoz

БЕРЛИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Политика Венгрии идет вразрез с нормами Европейского союза, именно поэтому такую страну было бы разумно исключить из ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью Die Welt, которое было опубликовано во вторник.

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"Мы не можем смириться с тем, что основные ценности ЕС в больших масштабах нарушаются. Тот, кто, как Венгрия, строит заборы, чтобы сдержать беженцев, или ставит под угрозу свободу прессы и независимость органов юстиции, должен быть исключен из ЕС на время или в крайнем случае навсегда", - сказал он.

По словам Ассельборна, исключение Венгрии было бы "единственной возможностью для того, чтобы сохранить сплоченность и ценности ЕС".

При этом глава МИД Люксембурга предложил ввести правило, которое позволяло бы странам Европейского союза в будущем принимать такие решения в отсутствие единогласия со стороны всех членов сообщества.

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