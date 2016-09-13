МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС

БЕРЛИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Политика Венгрии идет вразрез с нормами Европейского союза, именно поэтому такую страну было бы разумно исключить из ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью Die Welt, которое было опубликовано во вторник.

"Мы не можем смириться с тем, что основные ценности ЕС в больших масштабах нарушаются. Тот, кто, как Венгрия, строит заборы, чтобы сдержать беженцев, или ставит под угрозу свободу прессы и независимость органов юстиции, должен быть исключен из ЕС на время или в крайнем случае навсегда", - сказал он.

По словам Ассельборна, исключение Венгрии было бы "единственной возможностью для того, чтобы сохранить сплоченность и ценности ЕС".

При этом глава МИД Люксембурга предложил ввести правило, которое позволяло бы странам Европейского союза в будущем принимать такие решения в отсутствие единогласия со стороны всех членов сообщества.