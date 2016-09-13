МИД Индии: Москва и Нью-Дели намерены расширять сотрудничество во всех областях

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Россия и Индия продолжат работу над расширением двустороннего сотрудничества и обсудят его перспективы в рамках очередного заседания российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоится во вторник в Нью-Дели. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД Индии.

Как отмечается в заявлении, "Индию и Россию связывает особое и привилегированное стратегическое партнерство, и обе стороны будут продолжать работать над его расширением, используя формат рабочих групп и подгрупп в рамках механизма МПК по торгово-экономическому сотрудничеству".

Делегации стран на переговорах возглавят сопредседатель МПК с российской стороны вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который утром прибыл в Нью-Дели, и сопредседатель от Индии глава МИД Сушма Сварадж. Они обсудят итоги работы рабочих групп за минувший год, а также наметят перспективные направления и проекты, которые смогут придать новый импульс развитию двусторонних отношений.

Рогозин и Сварадж также обсудят подготовку к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2016 для участия в ежегодном двустороннем саммите и встрече глав БРИКС, которые пройдут в штате Гоа на юге страны.

Предыдущее заседание МПК состоялось в Москве в октябре 2015 года.