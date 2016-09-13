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ВВС Израиля ответили огнем на перелет снаряда из Сирии на Голаны

Международная панорама
13 сентября, 9:00 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 13, сентября. /ТАСС
По данным AFP, это уже четвертый подобный инцидент за последние девять дней
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли во вторник удары по позициям сирийских правительственных войск в ответ на перелет шального снаряда из Сирии на контролируемую Израилем территорию Голанских высот. Об этом сообщило агентство AFP.

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Шальной снаряд, запущенный в ходе военных действий в Сирии, перелетел на израильскую территорию на Голанских высотах в понедельник. В результате инцидента никто не пострадал. По данным агентства, это четвертый случай падения снаряда, выпущенного сирийскими военными, на Голанах за последние девять дней.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территории. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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