СМИ: Катар объявил о гибели трех военнослужащих в Йемене

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 сентября. /ТАСС/. Катар объявил о гибели трех военнослужащих, которые принимали участие в операции коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене. Об этом сообщило во вторник кувейтское информационное агентство КУНА со ссылкой на заявление военных.
"Мы глубоко сожалеем о потере тех, кто отдал жизнь при исполнении долга, - ефрейтора Мухаммеда Авада Салема и рядовых Мухаммеда Давуда Хайяла и Мухаммеда Насера Мухаммеда", - приводит агентство заявление вооруженных сил Катара.
Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками-хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года мятежники захватили Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 10 тыс. человек, число жертв среди мирного населения составляет более 3,7 тыс. человек.