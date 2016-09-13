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СМИ: Катар объявил о гибели трех военнослужащих в Йемене

Международная панорама
13 сентября, 9:49 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 13, сентября. /ТАСС
В заявлении вооруженных сил страны говорится, что сожалеют о потере тех, кто отдал жизнь при исполнении долга
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 сентября. /ТАСС/. Катар объявил о гибели трех военнослужащих, которые принимали участие в операции коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене. Об этом сообщило во вторник кувейтское информационное агентство КУНА со ссылкой на заявление военных.

"Мы глубоко сожалеем о потере тех, кто отдал жизнь при исполнении долга, - ефрейтора Мухаммеда Авада Салема и рядовых Мухаммеда Давуда Хайяла и Мухаммеда Насера Мухаммеда", - приводит агентство заявление вооруженных сил Катара.

Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками-хуситами активизировалось в августе 2014 года. В январе 2015 года мятежники захватили Сану, а в наиболее активную фазу конфликт перешел с вмешательством в него в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 10 тыс. человек, число жертв среди мирного населения составляет более 3,7 тыс. человек.

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