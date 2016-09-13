Новым премьером Армении назначен Карен Карапетян

ЕРЕВАН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Новым премьер-министром Армении стал Карен Карапетян, в последние годы работавший в российском "Газпроме", а в 2010-11 годах занимавший пост мэра Еревана. Во вторник президент Армении Серж Саргсян подписал указ об этом назначении, сообщили корреспонденту ТАСС в аппарате руководителя республики.

"Назначить Карена Карапетяна премьер-министром Республики Армения", - говорится в документе.

Биография нового премьера

Карен Вильгельмович Карапетян, которому 53 года, в 1980 году с отличием окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета. Доктор экономических наук (2010). Работал в Вычислительном центре Госплана Армянской ССР, преподавал в Ереванского госуниверситете.

В 1996-98 годах - заместитель генерального директора, в 1998-2001 годах - генеральный директор объединения "Армэнерго", в 2001 году - заместитель министра энергетики Армении. В 2001-10 годах работал председателем правления- генеральным директором совместного предприятия "АрмРосгазпром", которое впоследствии полностью стало дочерним предприятием российского "Газпрома".

В 2010-11 годах занимал пост мэра Еревана. С 2011 года Карапетян работал в Москве первым вице-президентом "Газпромбанка", а с 2012 года - по совместительству - заместителем генерального директора компании "Газпром Межрегионгаз", а с прошлого года - и заместителем генерального директора по международным проектам фирмы "Газпром энергохолдинг".

Удостоен государственных наград Армении, офицер Национального ордена заслуг Франции (2011).

"Карапетян может стать символом перемен в Армении"

Кандидатура Карапетяна единодушно утверждена на состоявшихся вечером в четверг заседаниях исполнительного органа и совета правящей Республиканской партии Армении, которую возглавляет Серж Саргсян. Выступая перед однопартийцами, он выразил уверенность, "что, работая эффективно, Карен Карапетян может стать своеобразным символом перемен в Армении", "сумеет повести все будущее развитие страны" "в современном духе".

Говоря о своих продолжительных беседах с Карапетяном, президент отметил, что "получил положительный ответ человека, готового уверенно вести вперед волну перемен". "Я увидел уверенность, а, самое главное, веру в то, что поставленные цели реалистичны и реализуемы", - отметил Саргсян. Для президента "очевидно, что новое правительство в условиях обновленной конституции должно работать с совершенно иной философией".

Саргсян видит "основную задачу нового правительства в осуществлении таких экономических реформ в условиях транспарентности и публичных процессов, которые упрочат основы свободной, конкурентной экономики, дадут возможность каждому хозяйствующему субъекту без каких-либо бюрократических барьеров проявить свой деловой потенциал".

"Используя потенциал всего армянства, новое правительство должно восстановить самое широкое доверие к властям, найти нестандартные решения для нашей экономической и общественной жизни, которые бы гарантировали стабильное устойчивое государства и укрепили бы позиции Армении в регионе", - указал руководитель республики.

Отставка премьера Овика Абрамяна

Закрывая в четверг очередное заседание правительства Армении, Овик Абрамян заявил о своем решении уйти в отставку с должности премьера, которую занимал с апреля 2014 года. В тот же день президент республики принял отставку правительства, поручив его членам продолжать деятельность вплоть до назначения новых членов кабинета.

Правительство Армении считается ушедшим в отставку в случае принятия отставки премьера - таково требование закона Армении "О формировании и об отставке правительства" от 9 ноября 1998 года, пояснили корреспонденту ТАСС в Министерстве юстиции республики. Согласно конституции, в течение 20 дней после назначения премьера должно быть сформировано новое правительство, а затем кабинет министров должен внести на одобрение парламента программу своей деятельности.