Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе

Международная панорама
13 сентября, 10:20 дата обновления: 13 сентября, 11:14 UTC+3
Армия Израиля опровергла это сообщение, заявив, что все самолеты вернулись на базу
Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVER WEIKEN

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Сирии объявили, что сбили израильский военный самолет и разведывательный беспилотный аппарат после удара израильских военных по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

Об этом сообщило агентство SANA.

"ВВС Израиля совершили авианалет на одну из позиций сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра, - цитирует агентство сообщение Верховного командования армии и ВС САР. - Сирийские противовоздушные силы противодействовали атаке и сбили израильский истребитель к югу от Кунейтры и вражеский беспилотник к западу от поселка Сасаа".

По утверждению сирийской армии, "эта неприкрытая агрессия со стороны Израиля совершена в рамках поддержки террористических группировок, действующих в Сирии, с целью повысить их боевой дух после значительных поражений, нанесенных экстремистам сирийскими войсками в провинции Эль-Кунейтра".

Тель-Авив опровергает эти сообщения. Израильские военные подтвердили, что со сирийские ПВО выпустили две ракеты класса земля-воздух после ударов израильской боевой авиации по позициям правительственных сил Сирии прошлой ночью, однако промахнулись. "Все израильские самолеты вернулись на базу", - отмечается в коммюнике.

В провинции Эль-Кунейтра с сентября 2014 года года шли столкновения между правительственными силами и формированиями вооруженной оппозиции. К началу 2015 года боевикам удалось захватить значительную часть демилитаризованной зоны у линии разделения сирийских и израильских войск.

Город Эль-Кунейтра находится в 40 км от сирийской столицы.

Смотрите также

ВВС Израиля ответили огнем на перелет снаряда из Сирии на Голанах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама