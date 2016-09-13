Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Сирии объявили, что сбили израильский военный самолет и разведывательный беспилотный аппарат после удара израильских военных по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

Об этом сообщило агентство SANA.

"ВВС Израиля совершили авианалет на одну из позиций сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра, - цитирует агентство сообщение Верховного командования армии и ВС САР. - Сирийские противовоздушные силы противодействовали атаке и сбили израильский истребитель к югу от Кунейтры и вражеский беспилотник к западу от поселка Сасаа".

По утверждению сирийской армии, "эта неприкрытая агрессия со стороны Израиля совершена в рамках поддержки террористических группировок, действующих в Сирии, с целью повысить их боевой дух после значительных поражений, нанесенных экстремистам сирийскими войсками в провинции Эль-Кунейтра".

Тель-Авив опровергает эти сообщения. Израильские военные подтвердили, что со сирийские ПВО выпустили две ракеты класса земля-воздух после ударов израильской боевой авиации по позициям правительственных сил Сирии прошлой ночью, однако промахнулись. "Все израильские самолеты вернулись на базу", - отмечается в коммюнике.

В провинции Эль-Кунейтра с сентября 2014 года года шли столкновения между правительственными силами и формированиями вооруженной оппозиции. К началу 2015 года боевикам удалось захватить значительную часть демилитаризованной зоны у линии разделения сирийских и израильских войск.

Город Эль-Кунейтра находится в 40 км от сирийской столицы.