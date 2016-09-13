Британский медиарегулятор начал расследование в отношении российского телеканала RT

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский медиарегулятор Ofcom (Office of Communications) начал расследование в отношении российского телеканала RT. Как сообщает во вторник газета The Times, причиной этого стал репортаж RT, в котором говорилось о том, что британская энергетическая компания Cuadrilla вываливает отравленный мусор у берегов Африки.

"В этом заявлении нет правды, - пишет издание. - Ofcom проверит RT на нарушение правил о достоверности и беспристрастности".

The Times напоминает, что до этого Ofcom в 15 случаях признавал нарушения правил телевещания со стороны RT.