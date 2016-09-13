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Британский медиарегулятор начал расследование в отношении российского телеканала RT

Международная панорама
13 сентября, 10:45 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Как сообщает газета The Times, причиной этого стал репортаж RT, в котором говорилось о том, что британская энергетическая компания Cuadrilla вываливает отравленный мусор у берегов Африки
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский медиарегулятор Ofcom (Office of Communications) начал расследование в отношении российского телеканала RT. Как сообщает во вторник газета The Times, причиной этого стал репортаж RT, в котором говорилось о том, что британская энергетическая компания Cuadrilla вываливает отравленный мусор у берегов Африки.

"В этом заявлении нет правды, - пишет издание. - Ofcom проверит RT на нарушение правил о достоверности и беспристрастности".

The Times напоминает, что до этого Ofcom в 15 случаях признавал нарушения правил телевещания со стороны RT.

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