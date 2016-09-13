Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе

КАИР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Израильская армия опровергла заявления сирийских военных о якобы сбитых в Сирии самолетах ВВС страны.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Между тем военные подтвердили, что сирийские ПВО выпустили две ракеты класса "земля-воздух" после ударов израильской боевой авиации по позициям правительственных сил Сирии прошлой ночью, однако промахнулись. "Все израильские самолеты вернулись на базу", - отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что ВС САР сбили израильский военный самолет и разведывательный беспилотный аппарат после ударов по позициям сирийской армии под городом Эль-Кунейтра на Голанских высотах (40 км от Дамаска).