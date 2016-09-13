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Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе

Международная панорама
13 сентября, 11:24 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Все самолеты вернулись на базу, говорится в заявлении израильской армии
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© EPA/OLIVER WEIKEN

КАИР, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Израильская армия опровергла заявления сирийских военных о якобы сбитых в Сирии самолетах ВВС страны.

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Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Между тем военные подтвердили, что сирийские ПВО выпустили две ракеты класса "земля-воздух" после ударов израильской боевой авиации по позициям правительственных сил Сирии прошлой ночью, однако промахнулись. "Все израильские самолеты вернулись на базу", - отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что ВС САР сбили израильский военный самолет и разведывательный беспилотный аппарат после ударов по позициям сирийской армии под городом Эль-Кунейтра на Голанских высотах (40 км от Дамаска).

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