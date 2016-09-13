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Спецслужбы ШОС утвердили совместные меры против террористов и радикальной идеологии

Международная панорама
13 сентября, 11:11 UTC+3 АЛМА-АТА АЛМА-АТА 13, сентября. /ТАСС
Решение стало итогом прошедшего в столице Казахстана 29-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС
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АЛМА-АТА, 13 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились о совместных мерах по противодействию использованию террористов-смертников, а также распространению радикальной религиозной идеологии на пространстве ШОС.

Это стало итогом прошедшего в столице Казахстана 29-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, прошедшей под председательством заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбекова, с участием делегаций спецслужб Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании были утверждены совместные меры компетентных органов стран ШОС по предотвращению терактов и распространению радикальной религиозной идеологии, а также утверждены мероприятия экспертных групп по вопросам противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму и предотвращения использования интернета в этих целях.

"Идеи нашего сотрудничества оформляются в виде совместных мероприятий. Мы выработали три блока совместных мер", - пояснил первый замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов, возглавляющий российскую делегацию.

"Они конкретны и касаются функций компетентных органов - ФСБ, МВД у нас в России и так далее по всем странам (ШОС). Этот формат работы начнет приносить результаты, начиная с этого года. По сути дела, она (эта работа) уже идет", - отметил он.

"Мы только оформляем ее для того, чтобы была основа нашего сотрудничества, и каждое государство могло бы заниматься этими вопросами, при необходимости внося изменения в законодательство или принимая дополнительные меры, которые бы способствовали реализации этих решений", - добавил Смирнов.

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