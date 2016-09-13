В ООН намерены продолжать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) намерено следить за ситуацией в области прав и свобод в Крыму дистанционно, поскольку не имеет там своих представителей. Об этом заявил глава этого ведомства, верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн.

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Выступая на открывшейся в Женеве 33-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), он напомнил, что "де-факто власти Крыма" не предоставили УВКПЧ права на открытие филиала офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека. "Поэтому мы продолжим вести мониторинг ситуации в Крыму дистанционно", - сказал Зейд Раад аль-Хусейн, пообещав, что УВКПЧ продолжит публиковать "независимую и беспристрастную" информацию в своих докладах: 14 таких докладов уже увидели свет, а 15-й должен быть опубликован в ходе нынешней сессии СПЧ, которая продлится до 30 сентября.

После силового отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.