Контактная группа по Донбассу начала переговоры в режиме видеоконференции

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины начала переговоры в режиме видеоконференции. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь украинского представителя Леонида Кучмы Дарья Олифер.
"Началась видеоконференция Трехсторонней контактной группы", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.
Она уточнила, что в консультациях также принимают участие представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Как сообщил корреспонденту ТАСС спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, на заседании 13 сентября основным вопросом будет соблюдение режима прекращения огня, которое было согласовано с 1 сентября.
В Минске 7 сентября прошли переговоры участников Контактной группы и всех четырех профильных подгрупп. На повестку были вынесены вопросы соблюдения "режима тишины", закона об амнистии, документа о разведении сторон и обмена пленных. Следующие встречи запланированы на 21 сентября и 5 октября в столице Белоруссии.