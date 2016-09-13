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Украинские депутаты подали в прокуратуру иск к Саакашвили

Международная панорама
13 сентября, 11:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
Авторы заявления обвиняют главу Одесской обладминистрации в создании организованной преступной группы и нанесении государству ущерба более чем на 6,5 млрд гривен
Материал из 1 страницы
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты от "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" подали иск в Генпрокуратуру Украины против главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, обвинив его в создании организованной преступной группы и нанесении ущерба стране на 6,5 млрд гривен. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Михаил Саакашвили создал организованную преступную группировку с участием сотрудников НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС). Поэтому, чтобы избежать конфликта интересов и круговой ведомственной поруки, мы подали заявление о преступлении именно в Генпрокуратуру", - цитируют "Украинские новости" депутата Верховной рады Александра Дроздика, подписавшего иск.

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К депутатам, как отмечают СМИ, обратился первый заместитель председателя правления ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) Николай Щуриков, который привел факты, свидетельствующие о совершении губернатором Саакашвили ряда преступлений в отношении ОПЗ. Речь идет о противодействии законной хозяйственной деятельности, служебном подлоге, злоупотреблении служебным положением, заведомо ложном сообщении о преступлении.

Совершенные Саакашвили деяния, утверждают авторы заявления, повлекли тяжкие последствия для государства, в частности материальный ущерб более 6,5 млрд гривен из-за снижения цены продажи ОПЗ.

Сам Саакашвили считает обвинения безосновательными. По его мнению, депутатами двигало желание отстранить его от должности. "Не на того нарвались, мы будем продолжать борьбу, мы будем добиваться, чтобы завод (Одесский припортовой завод - прим. ТАСС) был прибыльным, чтобы все остальные госпредприятия Украины работали на государство", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", комментируя подачу иска в прокуратуру.

Иск в генпрокуратуру против Саакашвили подписали депутаты от фракции "Народный фронт" (НФ) Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Александр Дроздик и депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Дмитрий Голубов.

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Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
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