"Языковое гестапо": как в Латвии преследуют политиков за русский язык

Латвийский Центр государственного языка (ЦГЯ) начал вести активную борьбу с русскоязычными политиками. Одних через суд пытаются лишить депутатского мандата, других — оштрафовать за чрезмерное использование русского языка или недостаточное знание латышского. О том, как работает "языковая полиция" Латвии и кто попал под ее санкции, — в материале ТАСС.

Функции ЦГЯ

В самой Латвии ЦГЯ иначе как "языковое гестапо" не называют. Это ведомство было создано в республике, где русскоязычные жители составляют около 40% населения, сразу после ее отделения от Советского Союза в 1991 году, чтобы сохранить и защитить латышский язык. ЦГЯ находится под надзором Министерства юстиции и следит за тем, чтобы латышский язык использовался в достаточном объеме при исполнении служебных обязанностей, маркировке товаров и составлении инструкций, оформлении вывесок, надписей, плакатов, афиш и объявлений.

ЦГЯ часто работает по "сигналу": бдительные латыши сообщают в надзорное ведомство о нарушителях. Поступают жалобы, например, на продавцов, водителей такси и парикмахеров, которые не владеют латышским языком настолько хорошо, чтобы на должном уровне обслужить клиента. ЦГЯ проверяет эту информацию и в случае выявления нарушения штрафует работника. Сумма штрафа может достигать нескольких сотен евро. При этом провинившемуся дают полгода на исправление — за это время он должен подтянуть знание госязыка, после чего инспекторы центра проводят повторную проверку.

Если, к примеру, кто-то увидит на улице вывеску на кириллице, запись в меню ресторана, маркировку на товаре в магазине или инструкцию к медикаментам только на русском языке, то может смело обращаться в ЦГЯ. Его инспекторы все проверят и выпишут предупреждение или штраф в зависимости от тяжести содеянного.

Только за первые шесть месяцев 2016 года центр провел 1592 проверки и завел 249 административных дел в связи с нарушением закона о госязыке. К административной ответственности были привлечены 180 человек. В большинстве случаев (в 139) штраф был выписан за неупотребление латышского языка в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей.

Основная функция этих людей — не инспектировать, а консультировать. Можно провести аналогию с дружинниками, которые существовали когда-то в Советском Союзе Марис Балтиньш глава ЦГЯ

Для повышения эффективности своей работы ЦГЯ в прошлом году объявил набор помощников-добровольцев. У них есть право указывать на возможные нарушения закона, касающиеся маркировки товаров или области публичной информации. По словам главы ведомства Мариса Балтиньша, главная задача нового института — не целенаправленный поиск злостных нарушителей закона, а защита и развитие латышского языка.

Кроме того, в прошлом году ЦГЯ призвал жителей страны разговаривать на рабочих местах только на госязыке. Основанием для этого стали полученные надзорным органом жалобы со стороны населения на отдельные предприятия, сотрудники которых при выполнении своих служебных обязанностей в присутствии посетителей используют для взаимного общения русский язык, который считается в Латвии иностранным.

"Закон о госязыке не распространяется на использование языка в неофициальном общении жителей, но если общение работников между собой слышат другие люди — пассажиры общественного транспорта, посетители офисов и учреждений, покупатели в магазинах, такое общение считается официальным. В связи с этим недопустимо, чтобы работники, выполняя служебные и профессиональные обязанности, общались между собой на иностранном языке", — указал центр.

Преследование политиков

Сейчас "языковая полиция" вышла на новый уровень — политический. Ведомство начало преследовать русскоязычных депутатов ряда латвийских самоуправлений, утверждая, что они недостаточно хорошо знают латышский язык для выполнения своих обязанностей.

В поле зрения ЦГЯ попали депутаты Даугавпилса, второго крупнейшего города страны, где русскоязычное население составляет 80%, Владислав Боярун, Юрий Зайцев, Александр Самарин и Виктор Пучк, маленького латгальского городка Балви Иван Баранов и расположенного вблизи Риги города Инчукалнс Екатерина Шарок.

Всем народным избранникам после проверки был дан срок в шесть месяцев и выделены деньги из бюджета муниципалитетов на то, чтобы улучшить свои знания. По истечении этого срока часть политиков повторную проверку не прошла, и против них центром были поданы иски в местные суды, чтобы лишить их депутатских мандатов.

Суды, также подчиненные Министерству юстиции, оказались на стороне "языковой полиции". Решения уже приняты по делам Баранова и Шарок: лишить депутатского мандата за незнание латышского языка. Однако депутаты оспорили этот вердикт в вышестоящих судебных инстанциях.

Баранов связывает претензии ЦГЯ в свой адрес с обострившимися отношениями с Россией, поскольку ведомство начало проверять его на знание латышского два года назад после событий на Украине. Вторая причина — предстоящие муниципальные выборы в Латвии в 2017 году. Баранов — один из трех депутатов думы Балви от входящей здесь в правящую коалицию социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей.

Националисты не смогли пробраться к власти здесь только благодаря нам. И только благодаря нам в нашем крае, где русскоязычное население составляет всего 20%, еще осталась русская школа, а ветераны ВОВ получают помощь. Я не хвастаюсь, но мы действительно здесь работаем. И это очень не нравится националистам Иван Баранов депутат

Судебные тяжбы депутата с ЦГЯ продолжаются, но в непредвзятость местных судов он не верит "из-за национального вопроса". Гораздо больше надежд он возлагает на Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда он намерен обратиться, если в Латвии его все-таки лишат депутатского мандата.

Жалоба в ООН

Депутат думы Даугавпилса от правящей там Латгальской партии Боярун, которого ЦГЯ также пытается лишить депутатского мандата через суд, тоже не согласен с претензиями в свой адрес.

"В 1993 году я получил удостоверение о знании латышского языка на высшую категорию... Согласно правилам Кабинета министров Латвии, о которых здесь никто не хочет говорить, лица, получившие удостоверение о знании латышского языка с 1993 по 2001 год, проверке на знание госязыка не подлежат. В ЦГЯ со мной согласны, но при этом указывают, что парламент принял законопроект, согласно которому депутатов можно проверять на знание языка. Получается, что есть противоречие в законодательных актах", — добавил он.

"Между латышами, русскими, поляками, украинцами и другими национальностями, проживающими на территории Латвии, нет никаких внутренних конфликтов или трений. Среди населения не стоит национальный вопрос. Он придуман верхушкой. Власти страны работают по принципу "разделяй и властвуй". Жителей разделили по национальному признаку, ввели институт массового безгражданства, которого нет ни в одной стране мира", — рассуждает он.

Боярун обратился с письмом к первому заместителю председателя Еврокомиссии Франсу Тиммермансу. "Но прошло три месяца, и ничего, тишина. Корешок, что письмо доставлено, я получил, а вот ответа никакого так и не дождался. Полное игнорирование. О каких правах человека может идти речь?" — указал он.

Сейчас я написал письмо в комитет по правам человека ООН, посмотрим, как они отреагируют. Я не перестану бороться Владислав Боярун депутат

Политик считает деятельность ЦГЯ "травлей и борьбой с неугодными депутатами", которые отстаивают интересы своих избирателей.

Неграждане Латвии В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%, при этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный парламент и Европарламент, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав. Парламент Латвии многократно отвергал попытки русскоязычной оппозиции изменить эту ситуацию.

Неугодный мэр

Еще одним неугодным мэром для ЦГЯ является столичный градоначальник и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков. Надзорное ведомство уже давно ведет с ним борьбу, правда придраться к его знанию госязыка невозможно: первый русский мэр Риги владеет им в совершенстве. Поэтому все претензии направлены на чрезмерное использование Ушаковым русского языка.

В прошлом году ЦГЯ начал проверку в связи с выступлением мэра столицы на русском языке во время праздничных мероприятий у памятника Советским воинам-освободителям Риги на День Победы 9 мая. Как пояснил тогда корреспонденту ТАСС представитель центра Виестурс Разумовскис, делопроизводство в отношении Ушакова было начато на основе поступившей в ведомство жалобы. "Суть вопроса — не речь Ушакова как частного или должностного лица, а было ли необходимо обеспечить перевод его речи на государственный язык", — сказал он.

По итогам проверки ЦГЯ был вынужден отступить и принять решение не налагать штраф на градоначальника. Сам мэр Риги тогда назвал данную проверку абсурдной. "На День Победы 9 мая я выступал и как рижанин, и как внук ветеранов, и как мэр города. Во всех трех качествах одновременно, — заявил он тогда корреспонденту ТАСС. — Я считаю, что именно 9 мая было правильно обратиться к большинству тех, кто праздновал День Победы, именно на их родном языке — на русском. Потому что зачастую власти этих людей последовательно игнорируют, а потом удивляются и жалуются на неудачи интеграции или на недостатки системы образования. Нужно проявлять уважение, поэтому я 9 мая обращаюсь к людям, которые собираются у памятника в парке Победы, на русском языке".

Не прошло и года, как ЦГЯ вновь нашел к чему придраться. В этот раз надзорный орган наложил на Ушакова штраф в размере 140 евро за то, что столичная дума предоставляет информацию горожанам в социальных сетях, в частности, на русском языке. Согласно местным нормативным актам, это максимально возможный штраф за подобное "нарушение". Как утверждает ведомство, закон о госязыке гласит, что муниципальные учреждения должны предоставлять информацию только на латышском языке, кроме случаев, когда это связано, например, с международным туризмом, международными мероприятиями, безопасностью или чрезвычайными ситуациями.

Мэр Риги оспорил решение ЦГЯ в суде. По словам Ушакова, он готов к долгим судебным разбирательствам с ведомством.

Это наша принципиальная позиция. Во-первых, мы ничего не собираемся менять в нашем стиле общения и будем продолжать общение с рижанами и гостями города в социальных сетях на трех языках — латышском, русском и английском. Во-вторых, мы будем до последнего судиться с ЦГЯ за справедливость Ниш Ушаков мэр Риги

Мария Иванова, Рига