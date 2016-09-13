Глава МИД Люксембурга пригласил Лаврова на велопрогулку

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова на велопрогулку в Люксембурге.

Ассельборн рассказал на открытии переговоров, что госсекретарь США Джон Керри во время визита в Люксембург в июле этого года привез с собой велосипед. "Я надеюсь, что в следующий раз вы тоже его возьмете, и мы сможем покататься", - сказал министр.

"Для меня огромное удовольствие вернуться в Москву, где я был в начале июля прошлого года сразу после того, как Люксембург возглавил Совет ЕС", - продолжил он.

Он добавил, что начало председательства Люксембурга в Совете ЕС было отмечено рядом важных событий, в первую очередь сирийским кризисом и миграционной проблематикой.