Глава МИД Люксембурга пригласил Лаврова на велопрогулку

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова на велопрогулку в Люксембурге.
Ассельборн рассказал на открытии переговоров, что госсекретарь США Джон Керри во время визита в Люксембург в июле этого года привез с собой велосипед. "Я надеюсь, что в следующий раз вы тоже его возьмете, и мы сможем покататься", - сказал министр.
"Для меня огромное удовольствие вернуться в Москву, где я был в начале июля прошлого года сразу после того, как Люксембург возглавил Совет ЕС", - продолжил он.
Он добавил, что начало председательства Люксембурга в Совете ЕС было отмечено рядом важных событий, в первую очередь сирийским кризисом и миграционной проблематикой.