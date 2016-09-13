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Глава МИД Люксембурга пригласил Лаврова на велопрогулку

Международная панорама
13 сентября, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Жан Ассельборн вспомнил, как в 2015 году со своим велосипедом в Люксембург приезжал госсекретарь США Джон Керри
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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн и глава МИД РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн и глава МИД РФ Сергей Лавров

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова на велопрогулку в Люксембурге.

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Ассельборн рассказал на открытии переговоров, что госсекретарь США Джон Керри во время визита в Люксембург в июле этого года привез с собой велосипед. "Я надеюсь, что в следующий раз вы тоже его возьмете, и мы сможем покататься", - сказал министр.

"Для меня огромное удовольствие вернуться в Москву, где я был в начале июля прошлого года сразу после того, как Люксембург возглавил Совет ЕС", - продолжил он.

Он добавил, что начало председательства Люксембурга в Совете ЕС было отмечено рядом важных событий, в первую очередь сирийским кризисом и миграционной проблематикой.

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