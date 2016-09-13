Глава фракции Европарламента не поддерживает идею об исключении Венгрии из ЕС

СТРАСБУРГ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Венгрию нельзя исключать из состава Евросоюза. Об этом заявил во вторник председатель фракции социалистов и демократов в Европарламенте Джанни Питтелла, комментируя соответствующее заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна.

"Нет, потому что мы хотим поддержать граждан Венгрии. Мы не хотим лишать их быть частью ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он заявление Ассельборна. По словам Питтеллы, Евросоюз выступает против некоторых подходов правительства Венгрии, но их нужно пытаться изменить политическим путем, не прибегая к крайним мерам.

В опубликованном во вторник интервью газете Die Welt глава МИД Люксембурга заявил, что политика Венгрии идет вразрез с нормами Европейского союза, именно поэтому такую страну было бы разумно исключить из ЕС. "Мы не можем смириться с тем, что основные ценности ЕС в больших масштабах нарушаются. Тот, кто, как Венгрия, строит заборы, чтобы сдержать беженцев, или ставит под угрозу свободу прессы и независимость органов юстиции, должен быть исключен из ЕС на время или в крайнем случае навсегда", - сказал он.

По словам Ассельборна, исключение Венгрии было бы единственной возможностью для того, чтобы сохранить сплоченность и ценности ЕС.

При этом глава МИД Люксембурга предложил ввести правило, которое позволяло бы странам Европейского союза в будущем принимать такие решения в отсутствие единогласия со стороны всех членов сообщества.