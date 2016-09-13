Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС

ВЕНА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал своего коллегу из Люксембурга Жана Ассельборна "несерьезной личностью" из-за его высказываний о необходимости исключить Венгрию из состава ЕС.

"Он уже давно исключил себя из ряда всерьез воспринимаемых политиков ... Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво", - цитирует Сийярто информационное агентство MTI.

В опубликованном во вторник интервью немецкой газете Die Welt Жан Ассельборн утверждал, что политика Венгрии идет вразрез с нормами Европейского союза, именно поэтому такую страну было бы разумно исключить из ЕС. По его словам, исключение Венгрии было бы "единственной возможностью для того, чтобы сохранить сплоченность и ценности ЕС". При этом глава МИД Люксембурга предложил ввести правило, которое позволяло бы странам Европейского союза в будущем принимать такие решения в отсутствие единогласия со стороны всех членов сообщества.