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Президент Казахстана назначил Имангали Тасмагамбетова заместителем премьера

Международная панорама
13 сентября, 12:32 дата обновления: 13 сентября, 13:27 UTC+3
Материал из 1 страницы
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел кадровые перестановки в кабинете министров. Об этом говорится в тексте указа с перечнем членов обновленного правительства. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

В тексте указа "О составе правительства Республики Казахстан" отсутствует имя дочери президента Дариги Назарбаевой, которая занимала до сих пор пост заместителя премьер-министра.

Свои должности сохранили министр иностранных дел Ерлан Идрисов, глава МВД Калмуханбет Касымов, министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и ряд других глав ведомств, отмечается в указе.

Назарбаев также назначил заместителем премьера страны Имангали Тасмагамбетова, освободив его от должности министра обороны. Новым главой оборонного ведомства стал Сакен Жасузаков.

Начиная с 8 сентября президент произвел ряд перестановок в правительстве республики. Глава кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и переведен на должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Занимавший пост первого вице-премьера Бакытжан Сагинтаев президентским указом был назначен главой правительства. Первым заместителем премьера стал Аскар Мамин, который до этого был главой национальной железнодорожной компании Казахстана.

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