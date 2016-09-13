Президент Казахстана назначил Имангали Тасмагамбетова заместителем премьера

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АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел кадровые перестановки в кабинете министров. Об этом говорится в тексте указа с перечнем членов обновленного правительства. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.
В тексте указа "О составе правительства Республики Казахстан" отсутствует имя дочери президента Дариги Назарбаевой, которая занимала до сих пор пост заместителя премьер-министра.
Свои должности сохранили министр иностранных дел Ерлан Идрисов, глава МВД Калмуханбет Касымов, министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и ряд других глав ведомств, отмечается в указе.
Назарбаев также назначил заместителем премьера страны Имангали Тасмагамбетова, освободив его от должности министра обороны. Новым главой оборонного ведомства стал Сакен Жасузаков.
Начиная с 8 сентября президент произвел ряд перестановок в правительстве республики. Глава кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и переведен на должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Занимавший пост первого вице-премьера Бакытжан Сагинтаев президентским указом был назначен главой правительства. Первым заместителем премьера стал Аскар Мамин, который до этого был главой национальной железнодорожной компании Казахстана.