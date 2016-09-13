СМИ: США и Израиль договорились о военной помощи на $38 млрд

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США и Израиль достигли окончательной договоренности о заключении десятилетнего соглашения о американской военной помощи еврейскому государству на рекордную сумму в $38 млрд. Об этом сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ходом переговоров. По сведениям агентства, контракт будет подписан в ближайшие дни.