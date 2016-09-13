Порошенко предлагает заложить 5% ВВП на оборону в госбюджете на 2017 год

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил заложить на военные расходы в госбюджет на 2017 год 5% от ВВП. Об этом он заявил, выступая во время рабочей поездки в Днепр (Днепропетровск).
"Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и оборон страны по рассмотрению госбюджета. Я буду предлагать выделить на оборону в 2017 году 5% от ВВП, утвердить оборонный бюджет в размере 129 млрд гривен", - сообщил он.
Ранее Порошенко заявлял, о том, что предлагается в будущем году выделить на оборону около 3% от ВВП.