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Порошенко предлагает заложить 5% ВВП на оборону в госбюджете на 2017 год

Международная панорама
13 сентября, 14:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
Ранее президент Украины заявлял, о том, что предлагается в будущем году выделить на оборону около 3% от ВВП
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил заложить на военные расходы в госбюджет на 2017 год 5% от ВВП. Об этом он заявил, выступая во время рабочей поездки в Днепр (Днепропетровск).

"Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и оборон страны по рассмотрению госбюджета. Я буду предлагать выделить на оборону в 2017 году 5% от ВВП, утвердить оборонный бюджет в размере 129 млрд гривен", - сообщил он.

Ранее Порошенко заявлял, о том, что предлагается в будущем году выделить на оборону около 3% от ВВП.

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