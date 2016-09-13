В столице КНДР прошел многотысячный митинг в поддержку ядерного испытания

ПХЕНЬЯН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Митинг в поддержку проведенного 9 сентября подземного ядерного испытания прошел во вторник в Пхеньяне на фоне лозунгов, призывающих еще теснее сплотиться вокруг лидера КНДР Ким Чен Ына и одержать победу над американскими империалистами. На центральной площади имени Ким Ир Сена и прилегающей к прилегающих к ней улицам собрались десятки тысяч участников таких традиционных патриотических мероприятий.

Среди них - солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА), сотрудники государственных учреждений, представители общественных организаций, рабочие промышленных предприятий и студенты.

Премьер-министр Пак Бон Дю поздравил с достигнутым успехом ученых и технологов Института ядерных вооружений КНДР, создавших новую мощную ядерную боеголовку. Глава правительства заявил о готовности народа и армии страны противостоять любым санкциям "враждебных Пхеньяну сил во главе с США".

В прозвучавших на площади выступлениях подчеркивалось, что ядерный тест продемонстрировал всему миру "мощь сонгунской Кореи (приоритет армии во всех сферах - прим. корр.), способной нанести беспощадный ответный удар в случае проявления малейших признаком агрессии со стороны ее противников".

Пятое ядерное испытание

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. Оно было приурочено к 68-й годовщине основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" Вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн.

До этого Северная Корея осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

Совет Безопасности ООН осудил ядерное испытание, проведенное КНДР, и начал работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать принятие дополнительных мер воздействия на Пхеньян. В Совбезе считают, что своими действиями северокорейское руководство грубо нарушило пять его резолюций, которые запрещают стране разработку ядерного оружия и средств его доставки.

В КНДР не признают резолюции и заявления СБ ООН, которые касаются ее ракетно-ядерной программы, ссылаясь на то, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за агрессивной политики США.

Ядерная программа КНДР. Досье