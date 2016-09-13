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Эксперты ООН посетили на Украине помещения для задержанных СБУ

Международная панорама
13 сентября, 14:58 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Это была повторная поездка Подкомитета ООН по предупреждению пыток, поскольку в прошлый раз она была вынуждена ее прервать
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ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Делегация Подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП) приветствовала тот факт, что ей во время визита на Украину 5-9 сентября все же была предоставлена возможность посетить ряд возможных мест содержания под стражей, находящихся в ведении Службы безопасности Украины (СБУ), в которые она не получила доступа во время предыдущей поездки в мае. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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"Мы были рады возможности закончить наш визит, наконец-то получив доступ к помещениям СБУ, где могут содержаться задержанные", - заявил глава делегации и председатель ППП Малкольм Эванс. По его словам, это дало возможность делегации "подготовить исчерпывающий доклад, который будет передан властям Украины в кратчайшие соки". Эксперты, по словам Эванса, "с нетерпением ждут возможности" "как можно скорее" детально обсудить с правительством Украины "важные вопросы".

Это была повторная поездка делегации ППП, поскольку предыдущую, предпринятую в мае, она вынуждена была прервать, не получив доступа в ряд мест содержания под стражей, находящихся в ведении СБУ. После этого инцидента Подкомитет выступил с заявлением, в котором говорилось, что "отказ в доступе представляет собой нарушение обязательств Украины в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток".

В делегацию во время поездок в мае и сентябре входили эксперты Малкольм Эванс (Великобритания), Мария Дефинис-Гоянович (Хорватия) и Виктор Захария (Молдавия).

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