Главы ДНР и ЛНР запретили своим военным открывать огонь в ответ на провокации Киева

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий запретили военным подразделениям республик открывать огонь в ответ на провокации со стороны киевских силовиков.

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"Мной отданы соответствующие указания, в 00.00 часов в ночь с 14 на 15 сентября 2016 года установить режим тишины, - говорится в заявлении Плотницкого, размещенном на сайте Луганскинформцентра. - Всем подразделениям Народной милиции Луганской народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы и провокации со стороны украинской армии и нацгвардии строго запрещено."

В свою очередь глава ДНР сообщил, что отдал аналогичные указы. "Мы до конца придерживаемся минских договоренностей, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". - Мы воспринимаем это не как слабость, а как добрую волю".

При этом главы республик выразили надежду, что данный шаг станет примером для руководства Украины. "Призываем наблюдателей ОБСЕ осуществить реальный и беспристрастный контроль за выполнением режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении режима тишины, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.