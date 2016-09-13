Главы ДНР и ЛНР запретили своим военным открывать огонь в ответ на провокации Киева

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ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий запретили военным подразделениям республик открывать огонь в ответ на провокации со стороны киевских силовиков.
"Мной отданы соответствующие указания, в 00.00 часов в ночь с 14 на 15 сентября 2016 года установить режим тишины, - говорится в заявлении Плотницкого, размещенном на сайте Луганскинформцентра. - Всем подразделениям Народной милиции Луганской народной республики открывать огонь в ответ на обстрелы и провокации со стороны украинской армии и нацгвардии строго запрещено."
В свою очередь глава ДНР сообщил, что отдал аналогичные указы. "Мы до конца придерживаемся минских договоренностей, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". - Мы воспринимаем это не как слабость, а как добрую волю".
При этом главы республик выразили надежду, что данный шаг станет примером для руководства Украины. "Призываем наблюдателей ОБСЕ осуществить реальный и беспристрастный контроль за выполнением режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении режима тишины, однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия.