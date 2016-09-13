СМИ: власти Дамаска отвергли доставку гуманитарной помощи в Алеппо без согласования

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что отвергает доставку гуманитарной помощи в Алеппо, особенно из Турции, без координации с сирийским правительством и ООН. Об этом сообщило агентство SANA.

"Комментируя сообщения о том, что Турция намерена отправить в Алеппо товары, якобы являющиеся гуманитарной помощью, правительство Сирийской Арабской Республики заявляет, что такие товары, особенно со стороны Турции, не будут допущены на сирийскую территорию без координации с сирийским правительством и Организацией Объединенных Наций", - отмечается в заявлении МИД, которое цитирует SANA.

Грузовики с турецкой гуманитарной помощью пересекли 13 сентября границу с Сирией, сообщило ранее агентство Reuters. Около двадцати машин проследовали в северные районы САР через пропускной пункт в турецком городе Джильвегозу.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке гуманитарной автоколонны в сирийский город Алеппо. "После захода солнца ООН и наш Красный Полумесяц отправят грузовики с игрушками, одеждой и продовольствием в Алеппо. Помощь будет доставлена по согласованным гуманитарным коридорам", - сказал он.

Сирийская рапсодия. Спецпроект ТАСС