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Порошенко анонсировал очередной транш от МВФ и перекрестился

Международная панорама
13 сентября, 16:25 UTC+3
Президент Украины сообщил, что власти страны должны получить $1 млрд от МВФ "уже завтра"
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Петр Порошенко

Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко перекрестился во время выступления в Днепропетровской области перед тем, как анонсировал очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Глава государства попросил прощения у Бога и сообщил, что Украина ждет $1 млрд от МВФ "уже завтра", то есть в среду, 14 сентября.

В ходе своего выступления украинский президент перекрестился и заявил: "Пусть Бог простит! Завтра, 14 сентября, у нас будет очередной 1 млрд транша МВФ, который строит фундамент под наши реформы".

Международный валютный фонд в марте 2015 года согласовал программу финансовой помощи Украины сроком на четыре года. Общий объем программы оценивается в $17,5 млрд, она пришла на смену предыдущей версии от 2014 года. В рамках новой программы украинские власти получили $5 млрд, позднее, после мониторинга реформ в стране со стороны МВФ был выделен еще один транш в размере $1,7 млрд. Очередной транш размером в $1 млрд Украина и МВФ долго не могли согласовать из-за невыполнения Киевом поставленных условий. Решение об очередной транше МВФ примет на заседании совета директоров фонда 14 сентября.

До конца года Украина ожидает получить $2,3 млрд, включая транш от 14 сентября.  

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