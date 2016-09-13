СМИ: в Китае 45 депутатов лишены мандатов за подкуп избирателей

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ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) лишил мандатов 45 депутатов от северо-восточной провинции Ляонин. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.
По данным агентства, члены ПК ВСНП проголосовали за аннулирование мандатов, так как эти 45 депутатов подозреваются в подкупе избирателей и взяточничестве.
О том, предъявлены ли депутатам обвинения, а также о том, проводились ли и будут ли проводиться расследования этих обвинений, не сообщается.
ВСНП - высший законодательный орган Китая. Однопалатный парламент нынешнего 12-го созыва состоит из 2987 человек, сессии проходят один раз в год. Депутаты избираются на пять лет путем многоступенчатых выборов. Первая сессия нынешнего состава ВСНП состоялась 5 марта 2013 года.