Важные претензии Еврокомиссии к властям Польши по верховенству закона все еще не устранены

СТРАСБУРГ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Важные претензии Еврокомиссии (ЕК) к властям Польши по ситуации вокруг верховенства закона в стране все еще не устранены. Об этом заявил во вторник замглавы ЕК Франс Тиммерманс, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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