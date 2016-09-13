Торговый центр в Германии эвакуировали из-за угрозы взрыва бомбы

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Торговый центр в городе Вуппертале (земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии во вторник был эвакуирован из-за угрозы взрыва бомбы. Об этом сообщает на своем сайте местная газета Wuppertaler Rundschau.
Администрация торгового центра City-Arkaden сообщила в полицию о том, что неизвестный злоумышленник угрожает взорвать бомбу, якобы спрятанную внутри здания. Все посетители и работники магазинов были выведены из ТЦ.
На место ЧП прибыли саперы для проведения поисковой операции.
"Мы направили на место происшествия наших сотрудников, чтобы выяснить, серьезная ли это угроза или нет", - заявила газете официальный представитель полиции Аня Майс.