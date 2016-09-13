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"Нафтогаз": сокращение численности правления компании создает угрозу работе компании

Международная панорама
13 сентября, 18:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
"Нафтогаз" пояснил, что правление предприятия среди прочего утверждает решения, касающиеся закупок газа, заключения кредитных соглашений, объявления тендеров
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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Правление компании "Нафтогаз Украины" по решению суда сократилось до трех человек, что влечет за собой "значительные риски для подготовки к отопительному сезону и текущей работе компании из-за угрозы дееспособности правления". Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

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"В результате этого решения количество членов правления "Нафтогаза" уменьшится до трех человек - минимального количества, необходимого для кворума", - сказано в сообщении. По данным компании, апелляционный суд Киева ранее отстранил Сергея Перелому от должности первого заместителя председателя правления "Нафтогаза". Таким образом, в настоящее время в правление компании входят Андрей Коболев (председатель), а также Сергей Коновец и Юрий Колбушкин (заместители).

Между тем, пояснили в пресс-службе, в ближайшее время Коболев должен будет находиться в длительной командировке для участия в слушаниях в рамках арбитражного производства в Стокгольме. "Таким образом, в канун отопительного сезона работа компании может быть парализована из-за отсутствия кворума правления", - заявили в компании.

"Нафтогаз" пояснил, что правление предприятия среди прочего утверждает решения, касающиеся закупок газа, заключения кредитных соглашений, объявления тендеров. Компания заявила, что ранее неоднократно инициировала перед правительством Украины вопрос о назначении новых членов правления, но кабинет министров пока не откликнулся на это.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В первом полугодии 2016 года холдинг получил чистую прибыль в размере 21,8 млрд гривен (около $880 млн по текущему курсу).

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