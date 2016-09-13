Отряды "умеренной оппозиции" в Сирии за сутки 23 раза нарушили режим перемирия

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска полностью прекратили огонь, за исключением районов, где действуют боевики запрещенных в РФ группировок "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры", при этом со стороны вооруженных отрядов "умеренной оппозиции", подконтрольных США, за сутки зафиксировано 23 обстрела. Об этом во вторник сообщил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

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"Сирийские правительственные войска полностью прекратили ведение огня, за исключением районов, в которых действуют боевики ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра". К сожалению, этого нельзя сказать о вооруженных отрядах умеренной оппозиции, подконтрольных США. После введения режима прекращения боевых действий с их стороны к утру сегодняшнего дня было зафиксировано 23 обстрела жилых кварталов и позиций правительственных войск", - сказал он.

"Умеренная оппозиция" перегруппировала силы

Познихир указал, что российская сторона зафиксирована перегруппировку сил "умеренной оппозиции" для подготовки наступления в районах сирийских провинций Хама и Алеппо.

"Ннами зафиксирована перегруппировка сил так называемой умеренной оппозиции с целью подготовки наступления в районах Хамы и Алеппо", - сказал он.

Шесть человек погибли

В то же время подполковник Сергей Копыцин сказал, что шесть человек погибли, 10 получили ранения в Алеппо за ночь в результате нарушения режима перемирия "умеренной оппозицией".

"После введения режима прекращения боевых действий в течение ночи в городе Алеппо зафиксировано пять нарушений режима прекращения боевых действий со стороны "умеренной оппозиции", в результате которых погибли шесть и получили ранения 10 человек", - сказал Копыцин в ходе видеоконференцсвязи с Национальным центром управления обороной РФ.

Он уточнил, что вечером 12 сентября снайперский огонь был открыт по позициям Республиканской гвардии в районе Хай- Захрат-Аввад. Кроме того, минометному обстрелу подверглись жилые кварталы в районе Хай-эль-Ансари, а позиции сирийской армии были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами из квартала Шейх-Саид.

По словам представителя российского Центра примирения, от действий умеренной оппозиции пострадало и курдское ополчение, чьи позиции в районе Шкейф были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С 00:25 до 01:00 из зенитных установок ЗУ-23 были обстреляны позиции правительственных войск в районе Брайдж- эр-Рих", - добавил он.