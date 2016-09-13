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"Киевгорстрой" возобновил работы после забастовки из-за агрессии радикалов

Международная панорама
13 сентября, 17:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что представители "Азова" решили "вступиться" за жителей Святошинского района Киева в их конфликте со строительной компанией, которая начала застройку территории бывшей автостоянки
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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Киевгорстрой" заявила о возобновлении строительных работ в украинской столице после остановки из-за агрессивных действий радикалов "Азова". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе организации.

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"Строительно-монтажные работы на площадках холдинговой компании возобновлены. Чтобы не доводить ситуацию до критической точки, руководством компании было принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

8 сентября представители так называемого гражданского корпуса "Азова" решили "вступиться" за жителей Святошинского района Киева в конфликте со строительной компанией, которая начала застройку территории бывшей автостоянки. Радикалы, пытаясь вытеснить застройщиков, жгли файеры, кидали дымовые шашки и сломали ограждения площадки. От столкновения, по данным полиции, пострадали три человека. В свою очередь представители радикалов сообщили накануне, что ранены 30 бойцов "Азова".

Утром 9 сентября, около 50 радикалов заблокировали вход в офис строительной компании "Киевгорстрой", а после прибытия на место полицейских, забросали их дымовыми шашками, петардами, взрывпакетами. На что руководство "Киевгорстроя" объявило о прекращении строительных работ в столице в знак протеста против агрессивных действий "Азова".

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