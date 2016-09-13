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Климкин: Украина и Польша проведут форум по выяснению причин Волынской трагедии

Международная панорама
13 сентября, 18:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
Сейм Польши 22 июля принял решение, которым преступления ОУН-УПА против поляков на Волыни в 1943 - 1944 годах названы геноцидом
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Павел Климкин

Павел Климкин

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина и Польша проведут совместный форум по выяснению причин Волынской трагедии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с главой внешнеполитического ведомства Польши Витольдом Ващиковским в ходе его визита в страну.

"В ходе встречи мы также обсудили трагическую страницу истории - Волынскую трагедию", - сказал он. По словам Климкина, стороны "договорились способствовать работе историков, которые будет документально смотреть в архивах как это было". "Мы назначим, я с украинской стороны, Витольд с польской сопредседателей украинско-польского форума, которые будет последовательно этому способствовать", - уточнил он.

В свою очередь Ващиковский также заявил, что Польша открыта к диалогу по сложным историческим вопросам.

Решение парламентов

Сейм Польши 22 июля принял решение, которым преступления ОУН-УПА против поляков на Волыни в 1943 - 1944 годах названы геноцидом. Принятым постановлением польский парламент учредил 11 июля Днем памяти поляков жертв геноцида, совершенного ОУН - УПА (организация в РФ запрещена).

Верховная рада 8 сентября приняла ответное постановление, которым осудила решение Сейма Польши. Согласно документу, Рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинской-польской истории относительно событий на Волыни.

Волынская трагедия

Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА) (запрещена в РФ).

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.

При этом Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины.

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Персоны
Климкин, Павел Анатольевич
Страны
Польша Украина
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