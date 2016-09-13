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В Белоруссии избрали 56 членов верхней палаты парламента

Международная панорама
13 сентября, 17:56 UTC+3 МИНСК МИНСК 13, сентября. /ТАСС
Предполагается, что Центризбирком утвердит новый состав Совета Республики до 30 сентября
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© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Шесть областей Белоруссии и Минск делегировали в новый состав Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания 56 человек. Сенаторы были избраны на заседаниях депутатов местных советов базового уровня и минского городского совета.

Выборы в верхнюю палату белорусского парламента проходили на безальтернативной основе. Для избрания кандидату необходимо было получить голоса более 50% депутатов.

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Место в Совете Республики сохранил его спикер Михаил Мясникович, который избран от Минска. Столицу в парламенте также будет представлять министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, которой в соответствии с белорусским законодательством придется расстаться с министерским портфелем. В новый состав верхней палаты вошли, в частности, глава Федерации профсоюзов Михаил Орда, заместитель министра юстиции Алла Бодак, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, руководитель Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц, генеральный директор предприятия "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Предполагается, что Центризбирком утвердит новый состав верхней палаты парламента до 30 сентября. Срок полномочий ее действующих членов заканчивается 18 октября.

Совет Республики является палатой территориального представительства в составе 64 членов. От каждой области и Минска тайным голосованием избираются на заседаниях местных советов депутатов базового уровня по восемь членов Совета Республики. Еще восемь членов верхней палаты назначаются президентом Белоруссии.

Членом Совета Республики может быть гражданин Белоруссии, достигший возраста 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет.

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