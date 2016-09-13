Совет ЕС признал, что связь "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boing не установлена

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь российского концерна "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boeing над Восточной Украиной в июле 2014 года не установлена. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по итогам слушаний заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" по правовым вопросам и корпоративной политике Владимир Коновалов. Судебное слушание по иску российского концерна "Алмаз-Антей" к Совету ЕС с требованием признать необоснованными введенные против компании санкции ЕС по замораживанию ее европейских активов состоялось во вторник в Люксембурге. Решение по этому делу ожидается ближе к концу года.

"Известно, что в вопросе санкций крушение малайзийского Boeing (17 июля 2014 года - прим. корр. ТАСС) связывают с концерном "Алмаз-Антей" (производителем российских систем ПВО). Так вот сегодня представитель Совета ЕС в суде признал, что такая связь не установлена", - подчеркнул Владимир Коновалов.

Неправовая позиция ЕС

"По словам представителя Совета ЕС, не важно был ли концерн "Алмаз-Антей" замешан в инциденте с малайзийским Boeing, не важно поставляет ли он или нет вооружения, использующиеся сейчас на территории Восточной Украины, важно, что это крупнейшая компания, которая может поставлять вооружения Российской армии, - сообщил Коновалов. - По словам представителя Совета ЕС, санкции - это не карательные меры, это оценка риска, это меры на будущее".

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"Со всей очевидностью такая позиция - это не правовая, а политическая позиция", - отметил он. "У меня сложилось впечатление, что суд действительно попытался разобраться в ситуации с оценкой участия концерна в трагедии (малайзийского Boeing - прим. корр. ТАСС)", заявил замгендиректора "Алмаз-Антея", комментируя ход слушаний.

"Новые слушания пока не назначались, но еще могут быть назначены", - добавил он.

Претензии и оправдания

Согласно полученным ТАСС в суде материалам дела, концерн "Алмаз-Антей" в ходе слушаний привел ряд аргументов о необоснованности санкций ЕС, в частности, потому что Совет ЕС не смог представить никаких прямых доказательств поставок продукции концерна в зону конфликта на Востоке Украины, также как и подтвердить причастность компании к крушению малайзийского Boeing. Кроме того, российский концерн обвинил Совет ЕС в нарушении своего права на судебную защиту, поскольку европейская сторона не предоставила доказательств, обосновывающих причастность концерна к "дестабилизации ситуации на Востоке Украины".

Совет ЕС, в свою очередь, ответил на аргумент о недостатках доказательств тезисом о "сообщениях в социальных сетях и многочисленных публикациях в СМИ", о присутствии на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик систем ПВО типа "Бук" и "Панцирь" различных модификаций, производимых концерном "Алмаз-Антей".

Санкции за Boeing

Совет ЕС внес российский концерн "Алмаз-Антей" в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после гибели малайзийского Boeing. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию. "Алмаз-Антей" опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года.

Концерн "Алмаз-Антей" помимо включения в черный список ЕС пострадал и в результате введения секторальных санкций ЕС в отношении РФ, вступивших в действие с 1 августа 2014 года. В рамках этого пакета ЕС, в частности, запретил экспорт в Россию военных технологий и технологий двойного назначения, что наносит ущерб работе компании.

Снятие данного запрета опротестовано компанией "Алмаз-Антей" в отдельном иске, который подан в Европейский суд юстиции общей юрисдикции 1 сентября 2015 года. Этот иск находится в стадии рассмотрения. Решение по нему увязано с другим иском по опротестованию секторальных санкций ЕС против РФ, поданного "Роснефтью".

Этот основной пакет экономических санкций против России ЕС ввел в действие именно в связи с крушением самолета "Малайзийских авиалиний", что открыто признавали главы МИД государств ЕС после принятия решения о введении санкций.